Xiaomi ha presentato il suo primo modello di auto elettrica, la SU7

Economia

Secondo quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista al Sole 24 Ore, 'il nuovo ecobonus premierà in misura crescente l’acquisto delle vetture dalla fascia 61-135 grammi di CO2 per chilometro alle meno inquinanti, elettriche e ibride plug-in'