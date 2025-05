L'auto di Papa Leone XIV è il multivan Volkswagen California

Per gli spostamenti Prevost ha scelto un'auto più di rappresentanza rispetto alla Fiat 500 L di Francesco. Il nuovo mezzo è un van capace di ospitare fino a sei passeggeri, con motore ibrido plug-in da 245 cavalli e cambio automatico DSG. Può percorrere fino a 87 km in modalità completamente elettrica

Dalla Fiat 550 L bianca di Papa Francesco al multivan Volkswagen California blu scuro di Papa Leone XIV, mostrato in occasione della visita a sorpresa di sabato scorso al santuario di Genazzano. Qualcuno ha letto questo cambiamento in chiave quasi simbolica, come un ritorno alla formalità, un'auto di rappresentanza rispetto alla più "popolare" vettura di Bergoglio.