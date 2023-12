Cambiamento climatico, Tesla costruisce batteria gigante in Australia

La scadenza è il 2025. Il countdown è partito, entro quella data l'Australia si doterà di uno dei più grandi e potenti parchi batterie del mondo, che garantirà una potenza di 600 Megawatt (MW) / 1.600 MWh. La superbatteria si chiama Melbourne Renewable Energy Hub (MREH) è potrà alimentare 200.000 case per 2 ore e mezza nei periodi più impegnativi per la rete elettrica. Ma si tratta solo della prima fase del progetto, dato che il parco batterie potrà essere espanso fino a garantire una potenza finale di 1,2 Gigawatt (1.200 Megawatt) per almeno 2.400 MWh.

Verrà costruita a Melbourne

Come suggerisce il nome, l'imponente infrastruttura verrà costruita a Melbourne, nello Stato di Victoria. Più precisamente a Melton, in un terreno nella zona occidentale della città, dove alla fine di novembre 2023 è stato avviato il cantiere per gettare le fondamenta del progetto. A renderlo possibile una partnership tra la Commissione statale per l’elettricità (SEC) del governo di Victoria – che contribuisce con 245 milioni di dollari – e l'azienda Equis Renewables Australia, succursale della sede centrale a Singapore con la collaborazione di Tesla.