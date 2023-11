Instagram toglie il "visualizzato" dai direct, ecco come funzionerà

Ad annunciare la novità il Ceo di Meta Mark Zuckerberg. La nuova funzione è ora in fase di test e non è stato reso noto quando sarà disponibile per tutti gli utenti

Instagram sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di disabilitare le spunte che confermano la lettura dei messaggi diretti. Ad annunciarlo, come riporta The Verge, il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, senza però indicare quando la funzionalità sarà disponibile per tutti. Il capo di Instagram Adam Mosseri ha condiviso uno screenshot che mostrava la funzione di attivazione/disattivazione delle conferme di lettura.

La funzione su WhatsApp

Una funzionalità simile è già disponibile sulla piattaforma di messaggistica WhatsApp di proprietà di Meta e consente agli utenti di disattivare le conferme di lettura per leggere i messaggi in privato. Zuckerberg e Mosseri non hanno reso noto se l’opzione sarà disponibile su Messenger.