TikTok, le etichette per identificare i contenuti generati con l'AI

Un nuovo strumento per aiutare i creators a etichettare i propri contenuti generati dall'intelligenza artificiale: è l'iniziativa che lancia TikTok a partire da questa settimana, lo spiega la piattaforma in un post ufficiale specificando che inizierà anche a testare modi per etichettare automaticamente i contenuti generati da questa tecnologia. "L'intelligenza artificiale offre incredibili opportunità creative, ma può potenzialmente confondere o fuorviare gli utenti se non sono consapevoli - afferma la società - L'etichettatura aiuta a risolvere questo problema rendendo chiaro quando il contenuto viene alterato o modificato in modo significativo dalla tecnologia. Vogliamo supportare pratiche di creazione di contenuti trasparenti e responsabili".