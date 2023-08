PEC Aruba down oggi, problemi con la webmail: cosa è successo

Indicativamente dalle 13 di quest'oggi il servizio PEC di Aruba non funziona più, con diversi utenti che hanno riscontrato problemi nel login. Al momento non sono chiare le motivazioni del disservizio e quando tornerà a pieno regime

Secondo quanto indicato dal portale Downdetector.it, dalle 13 di quest'oggi sono stati moltissimi gli utenti provenienti da tutta Italia che hanno segnalato difficoltà nell'entrare nella propria PEC di Aruba, con un calo che si è registrato solo verso le 15. Al momento l'azienda fondata a Firenze non ha rilasciato nessun tipo di comunicato in merito.

La situazione

Aruba gestisce in Italia le caselle di posta PEC di circa 9 milioni di utenti, che in questo momento stanno vivendo un grave disagio soprattutto per chi, come molti di loro, utilizza questo mezzo per lavoro. Nell'ultimo periodo in Italia si è verificato un fatto molto simile, con Libero che ha riscontrato a più riprese diversi problemi di accesso.