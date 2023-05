Facebook Reels, nuove funzioni in arrivo: ecco quali sono

Tra le novità ci sono i controlli che permettono alle persone di scegliere i reel che vogliono vedere di più o di meno, in modo che i video nel Feed e in Facebook Watch siano più rilevanti

Facebook ha annunciato nuove funzionalità in arrivo per Facebook Reels. Lo ha fatto lo stesso Mark Zuckerberg sul suo profilo parlando delle ultime novità .

Tra le novità lanciate, sono stati ideati nuovi controlli che permettono alle persone di scegliere i reel che vogliono vedere di più o di meno, in modo che i video nel Feed e in Facebook Watch siano più rilevanti. È poi stata aggiunta la sezione Reels nella parte superiore di Facebook Watch per facilitare la ricerca dei reel. Inoltre, ora è possibile scorrere senza interruzioni tra i reel e i video più lunghi quando si guardano i contenuti dei creator su Facebook.

I reels

Secondo quanto ha affermato il fondatore di Facebook lo scorso 26 aprile, i Reels hanno determinato un incremento del tempo trascorso sul social network e sul "fratello" Instagram. Vista la rapida crescita di questo formato, Facebook ha ampliato le funzioni dello strumento per aiutare le persone a scoprire i reel e i nuovi creator più rilevanti per loro. Aggiungendo più sezioni dedicate a Reels all'interno di Watch, l'obiettivo è semplificare l'esperienza video su Facebook per garantire alle persone una maggiore facilità di scoperta, fruizione e condivisione dei contenuti video. L'idea è di rendere i sistemi di intelligenza artificiale più in sintonia con le preferenze delle persone offrendo più modalità di ricezione diretta dei feedback su quale contenuto video si vuole vedere di più o di meno.