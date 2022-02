Arriva Facebook Reels, disponibile in tutto il mondo

In oltre 150 paesi ecco uno strumento a disposizione dei creator per aumentare la loro popolarità. Tra le nuove funzionalità: i Remix, ossia la possibilità di condividere sulle Storie di Facebook

Le novità non mancano nel mondo Facebook. E' infatti disponibile in oltre 150 paesi del mondo, tra cui l’Italia, Facebook Reels per iOS e Android insieme ad alcune novità per aiutare i creator ad avere nuovi strumenti per la creazione di contenuti e più luoghi dove poter guardare e creare Facebook Reels.

Reels è il formato di contenuti in più rapida ascesa. L’ obiettivo è ora quello di dare ai creators la soluzione migliore per farsi conoscere, restare in contatto con il loro pubblico e guadagnare. Non solo. Le persone devono trovare e condividere contenuti rilevanti e coinvolgenti in modo semplice e divertente.

Come guadagnare dai reel di Facebook

Arrivano anche nuove soluzioni che permetteranno ai creator di guadagnare grazie ai loro reel. Il programma di bonus Reels Play, parte dell’investimento di 1 miliardo di dollari per i creator, paga i produttori di contenuti idonei fino a 35.000 dollari al mese, in base alle visualizzazioni dei loro reel qualificanti. Questi bonus hanno aiutato creator come Jason the Great e Tasha Carolinea finanziare la realizzazione dei loro reel e a capire quali contenuti funzionano meglio su Facebook. Nei prossimi mesi, estenderemo il programma di bonus anche ad altri paesi, in modo che ancora più creatori possano essere ricompensati per la creazione dei reel amati dalle loro community.

Sulla base dell’ esperienza nell'aiutare i creator a gudagnare un reddito significativo grazie ai prodotti di monetizzazione, come le inserzioni in-stream e le Stelle, si sta pensando di testare opzioni di monetizzazione diretta per Facebook Reels in revenue share provenienti da inserzioni pubblicitarie e dal supporto dei fan. Tutti i creator negli Stati Uniti, in Canada e in Messico che fanno parte del programma di inserzioni in- stream sono automaticamente idonei alla monetizzazione tramite inserzioni pubblicitarie all’interno dei loro reel pubblici. Entro metà marzo, questi test saranno estesi anche ai creator di quasi tutti i paesi dove le inserzioni in-stream sono disponibili.