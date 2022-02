Portal, il dispositivo di Facebook per le videochiamate, si aggiorna

Portal di Facebook è un dispositivo smart un po’ di nicchia e non molto conosciuto che permette principalmente di fare videochiamate ma offre anche numerose caratteristiche interessanti. Due anni fa avevamo provato il primo modello. Portal adesso si aggiorna con l’introduzione di due nuovi prodotti: il top di gamma Portal+ e l’interessante e portatile Portal Go.

Cosa si può fare con il Portal

Portal è un prodotto elegante e innovativo che permette di effettuare videochiamate utilizzando i prodotti Facebook come Whatsapp e Messenger. Ha l’assistente vocale Alexa integrato, ha un browser, permette di ascoltare la musica sfruttando Spotify e altri servizi e di installare alcune app per consultare siti o servizi web oppure per effettuare videochiamate tramite servizi esterni come Teams, Zoom o Webex Meetings (manca, invece, il supporto a Google Meet e Skype). E quando è spento si trasforma in una cornice digitale in grado di mostrare le foto del proprio account Facebook o Instagram o del proprio rullino. Portal è un prodotto stabile e semplice da utilizzare, non è ovviamente paragonabile a un tablet o a un pc ma il suo funzionamento principale è quello di fare videochiamate, e le fa con un’ottima qualità audio-video. Portal, tra l’altro, prima di tanti altri competitor aveva anche introdotto la funzionalità, che troviamo anche sui prodotti Portal Go e Portal+, che sfrutta l’intelligenza artificiale per regolare l’inquadratura mantenendo sempre al centro le persone che stanno parlando, che si trovino alla scrivania o si muovano per la stanza. Il dispositivo è certamente molto utile da utilizzare per rimanere in contatto con amici e parenti ma Facebook sta puntando anche a un utilizzo professionale: grazie a Portal for Business (disponibile per adesso solo negli Usa in beta) sarà infatti possibile per le piccole e medie imprese avere un servizio integrato per la configurazione e per facilitare la sinergia tra tutti i dispositivi Portal aziendali.