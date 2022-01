Meta, supercomputer per il metaverso “sarà il più potente del mondo”

Cosa farà il supercomputer

A cosa servirà esattamente RSC lo spiega un post sul blog di Meta: costruito con migliaia di processori, potrà processare immagini e video sino a 20 volte più velocemente di adesso e sarà usato per "analizzare perfettamente testi, immagini e video insieme, sviluppare strumenti di nuova realtà aumentata e molto di più". Inoltre aiuterà i ricercatori a costruire nuovi modelli di intelligenza artificiale che possono “imparare da trilioni di esempi” o “lavorare in centinaia di lingue diverse”. “Ci auguriamo - si legge ancora nel post - che RSC ci aiuti a costruire sistemi di intelligenza artificiale completamente nuovi in grado, ad esempio, di fornire traduzioni vocali in tempo reale a grandi gruppi di persone, ognuna delle quali parla una lingua diversa, in modo che possano collaborare senza problemi a un progetto di ricerca o giocare insieme a un gioco AR”.