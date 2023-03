8 marzo, Google celebra la giornata della donna con un doodle

Il celebre motore di ricerca Google ricorda la giornata internazionale con un doodle che sottolinea la lotta per i diritti delle donne. Come avviene per la gran parte delle particolari ricorrenze, anche stavolta un'animazione colorata riporta nell’home page un doodle interattivo. Cliccando sull'immagine si vede un disegno colorato di viola che raffigura un gruppo di donne al lavoro, che si prendono cura delle persone, che si uniscono per esplorare e conoscere, per mobilitarsi per i propri diritti e che si aiutano a vicenda per supportarsi durante il periodo della maternità (8 MARZO, I DATI DEL VIMINALE SUI FEMMINICIDI). Le raffigurazioni all’interno di ogni lettera evidenziano solo alcune delle molte aree in cui le donne di tutto il mondo si sostengono a vicenda per migliorare la qualità della vita reciproca. (MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA E SCIOPERO TRASORTI: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)