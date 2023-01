Apple svela nuove iniziative su privacy per Giornata protezione dati

La società di Cupertino prosegue la sua politica di tutela dei propri utenti fornendo nuovi consigli in materia di protezione dei propri dati personali attraverso una nuova sessione di "Today at Apple" e un cortometraggio illustrativo

Per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali Apple ha svelato una serie di risorse a disposizione dei propri utenti a partire dal 28 gennaio, per aumentare la conoscenza e le capacità delle persone in termini di controllo dei propri dati.

Le nuove iniziative

La società di Cupertino ha annunciato una nuova sessione di "Today at Apple", format di sessioni creative gratuite che aiutano l'utente ad ottenere le massime performance da parte dei suoi device. Questo nuovo appuntamento sarà disponibile su tutti gli Apple Store del mondo a partire dalla fine del mese ed esplorerà le principali funzioni offerte dai dispositivi in termini di privacy e sicurezza nelle mail, nei servizi di localizzazione e nelle passkey, scoprendo anche tutte le opportunità di personalizzazione del sistema in base alle proprie esigenze.

“Abbiamo creato Today at Apple per stimolare la creatività e permettere alle persone di ottenere il meglio dai prodotti e dalle funzioni Apple” ha dichiarato Tracey Hannelly, Senior Director of Retail Engagement and Marketing di Apple. “Siamo felici di offrire questa nuova sessione Today at Apple che aiuterà ogni cliente a capire maggiormente le nostre funzioni per la privacy all'avanguardia nel settore in occasione della Giornata della protezione dei dati.”

Allo stesso scopo, Apple metterà a disposizione dei propri utenti anche il cortometraggio “Una giornata seguendo i dati di una persona nella media”, in cui Nick Mohammed, star della serie Apple TV+ Ted Lasso guiderà gli utenti attraverso il percorso dei dati personali sui dispositivi Apple, per comprenderne al meglio il funzionamento.

Una mission che la società di Cupertino porta avanti sin dalle sue origini, configurandosi come leader mondiale nel settore della protezione dei dati personali dei propri utenti, attraverso diverse strategie.