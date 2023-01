Apple perde mille miliardi di dollari in un anno

Nel corso del 2022 il valore di mercato della società di Cupertino è crollato, così come il titolo in Borsa nella prima giornata di contrattazioni dell'anno nuovo

Si è appena chiuso un autentico annus horribilis, almeno dal punto di vista del valore di capitalizzazione, per la Apple. Nella prima giornata di trattative del 2023 la società di Cupertino si è infatti presentata con un valore di mercato inferiore ai 2mila miliardi di dollari, quando nello stesso periodo dell'anno scorso presentava una capitalizzazione di oltre 3mila miliardi.

Una perdita consistente nel corso di un solo anno solare, che non è così semplice spiegare. Sicuramente uno dei fattori che ha più negativamente influito sul dato è stata la grande difficoltà nella fase di distribuzione del nuovo iPhone 14 Pro, con le spedizioni che sono collassate del 22% durante le festività natalizie per le restrizioni Covid nella zona del sito produttivo degli smartphone in Cina. I tassi di interesse in continuo aumento e un netto calo nella fiducia dei consumatori, poi, hanno fatto il resto, con gli effetti nefasti che sono oggi sotto gli occhi di tutti.