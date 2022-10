Problemi per Instagram, molti utenti con l'account sospeso

Problemi per molti utenti di Instagram in tutto il mondo nel pomeriggio di lunedì. In tanti hanno segnalato problemi con il caricamento delle foto e con la sospensione del proprio account. Il problema, stando ai messaggi diffusi sugli altri social network, sembra a livello globale e non solo in Italia. Gli utenti provano ad accedere alla loro pagina ma una schermata li avvisa che l'account è stato sospeso, senza aggiungere altro.

La società: "Siamo al lavoro per risolvere problema"

Il motivo dell'interruzione non è chiaro. "Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell'accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l'inconveniente", è la posizione ufficiale della società attraverso un suo portavoce. Pochi giorni fa, il 25 ottobre, si è bloccata per due ore WhatsApp, altra piattaforma del gruppo Meta.