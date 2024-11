Attacchi informatici, aumentano le gang e i Paesi colpiti: il rapporto

Secondo i numeri di Tinexta Cyber, si è verificato anche un boom degli attacchi deepfake. Come funzionano? Vengono simulati rapimenti virtuali, estorsioni e persino la creazione di pornografia non consensuale. Attraverso l'intelligenza artificiale generativa, gli hacker creano falsi video o audio che riproducono la voce o le sembianze di colleghi, persone conosciute o addirittura ceo per convincere le vittime a firmare documenti o a pagare una somma in denaro per evitare la pubblicazione di materiale sensibile. Basta comprare con un click i cosiddetti servizi di “jailbreak”, cioè codici dannosi che aggirano i filtri etici dei modelli di intelligenza artificiale (come ChatGPT) sbloccandone tutte le loro potenzialità, tra cui quella di creare campagne malevole di truffe informatiche.

Secondo il rapporto, in Italia, con i ransomware, sono stati compromessi oltre 15mila gigabyte di dati, di cui 12,6 mila pubblicati nei primi sei mesi del 2024. Si possono creare facilmente campagne di phishing con l’intelligenza artificiale comprando online il servizio “jailbreak” per manometterla. Tra i paesi più minacciati, il report segnala per la prima volta l’ingresso di Israele fra i primi 8: ha riportato 56 vittime nel primo semestre di quest’anno. Nel nostro Paese invece, il numero delle vittime è diminuito del 14,8%: da 88 a 75. Anche Regno Unito e Germania hanno mostrato cali significativi, rispettivamente del 15,2% e del 24,8%. Gli Stati con il maggior incremento di vittime sono stati Spagna (+32,6) e Canada (+4,6%). Ma il bersaglio preferito degli attacchi informatici sono gli Stati Uniti (1.176), nonostante in lieve calo rispetto all’ultimo semestre del 2023 (-3,6%).

Aumentano gli attacchi alle aziende retail

Il rapporto rivela anche un maggior numero di attacchi ransomware alle aziende retail. In Italia, è diffuso il fenomeno “ransomware”: si tratta di programmi malevoli che “infettano” un dispositivo digitale bloccandone l’accesso ai contenuti (in toto o parzialmente) e per il cui “rilascio” viene chiesto un riscatto in denaro. In particolare, dei 70 attacchi subiti nel primo semestre di quest'anno, il 69% si concentra al Nord, il 23% al Centro e l’8% al Sud. A essere più colpito è il settore manifatturiero (20%), ma a registrare un incremento sensibile è quello del retail, che è passato dal 3% al 9%. "In un contesto di attacchi sempre più diversificati, anche nel nostro Paese, la cybersecurity non è solo una necessità operativa, ma un vantaggio competitivo. Garantire la resilienza digitale lungo la filiera produttiva significa proteggere il valore del business e del sistema Paese, rafforzando al contempo la fiducia del mercato e affrontare al meglio le sfide globali", spiega Andrea Monti, direttore generale di Tinexta Cyber.

Le gang di ransomware

Come riferisce Tinexta Cyber, entro il 2031 le gang di ransomware causeranno in tutto il mondo danni per oltre 265 miliardi di dollari. Stando al report, da gennaio a giugno, le gang di ransomware hanno dichiarato di aver estorto in Italia un totale di 15,1 mila gigabyte di dati compromessi. Un numero che corrisponde alla memoria di circa 118 smartphone o a 15 o 20 hard disk di console da videogiochi. Di questi, l’85% (12,7 mila GB) erano effettivamente pubblicati: segno che gli attaccanti, in alcuni casi, si limitano alle minacce di pubblicazione dei dati sensibili in un strategia di pressione nei confronti delle vittime. A rendere più critica la situazione è anche il fatto che il 90% degli attacchi informatici è causato dall’errore umano ed è, dunque, in teoria, prevenibile. Inoltre, i punti di accesso e le vulnerabilità che possono compromettere la sicurezza di software e sistemi informatici (CVE) sono in aumento. Nel primo semestre 2024 sono stati identificati e pubblicati 20.916 nuovi CVE tra cui VPN, programmi obsoleti (non aggiornati alle ultime versioni) e siti pubblici.