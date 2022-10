WhatsApp down, l'app non funziona

Problemi di funzionamento per WhatsApp. Verso le 09:00 di mattina di oggi – 25 ottobre – l’app di messaggistica è andata in down, non solo in Italia ma anche all'estero: non si riescono a inviare a ricevere messaggi. Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc, WhatsApp Web. "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile", ha fatto sapere un portavoce di WhatsApp. Si moltiplicano infatti le segnalazioni su Downdetector, portale che raccoglie gli avvisi sul malfunzionamento di app e siti in Italia: gli utenti lamentano l'impossibilità di comunicare sia sui gruppi che sulle chat singole e la mancata comparsa della doppia spunta della ricezione messaggi. C'è chi scrive di aver provato a disinstallare l'app e a reinstallarla, senza però avere successo. Né la causa né la portata del disservizio sono ancora chiare. Non risultano invece problematiche per le altre applicazioni di proprietà di Meta, come Instagram e Facebook.