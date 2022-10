Google Workspace, cloud da 15GB a 1 TB nel pacchetto Individual

Novità in arrivo per chi utilizza Google Workspace Individual. Infatti, verrà introdotto un upgrade che consente agli utenti privati di accedere ad alcune funzionalità avanzate, prima previste solo per le aziende e dunque a prezzi più alti. Presto, sebbene ancora Google non abbia fornito specifiche sulle tempistiche, lo spazio di archiviazione per ogni account verrà aumentato da 15 GB a 1 TB. Una modalità che così potrà consentire di archiviare ancora più documenti e numerosi altri contenuti digitali su Drive.

Come funziona Google Workspace

Google Workspace è un sistema che si rivolge a chiunque abbia bisogno di strumenti per la produttività in un ambiente digitale. Comprende una serie di applicazioni progettate per l'elaborazione di documenti di testo, fogli di calcolo conditi da grafici, presentazioni varie, ma anche moduli con cui sviluppare sondaggi o, ad esempio, raccogliere i pareri dei clienti. Workspace, tra le sue tante funzionalità, include anche Gmail e Calendar in una versione però totalmente pensata per i professionisti, oltre al servizio di cloud conosciuto come Drive, utile per avere spazio di archiviazione aggiuntivo nel quale archiviare tutto il materiale utile per la propria attività, dai documenti alle presentazioni, passando per i fogli di calcolo le fotografie, i diversi file ma non solo. Nel pacchetto, ad esempio, rientra anche Meet, strumento attraverso il quale è possibile creare riunioni di lavoro o eventi anche a distanza e coinvolgendo anche diverse persone, tutte contemporaneamente collegate. Nelle versioni avanzate, poi, le stesse aziende possono pure gestire le registrazioni delle riunioni virtuali e monitorare la partecipazione degli utenti. Chi sfrutta le potenzialità di Google Workspace Individual, che offre funzionalità utili ad esempio per i titolari di piccole attività o per le imprese individuali, può usufruire di un periodo di utilizzo gratuito pari a 14 giorni.