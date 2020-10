G Suite diventa Google Workspace: ecco tutte le novità

La nuova brand identity unisce strumenti per la comunicazione e la collaborazione in un’esperienza unificata, progettata per reinventare il modo in cui le persone comunicano e collaborano online

Google ha presentato ufficialmente Google Workspace , una nuova brand identity che prende il posto di G Suite e riflette una product experience altamente integrata, oltre a nuove soluzioni su misura acquistabili sulla base delle esigenze di ogni cliente. Con Google Workspace tutto ciò che serve per la produttività è in un unico spazio: unisce strumenti per la comunicazione e la collaborazione, come chat, email, chiamate vocali e video, gestione dei contenuti, in un’esperienza unificata, offrendo una nuova user experience progettata per reinventare il modo in cui le persone comunicano e collaborano online.

Google Workspace riunisce tutte le app per la produttività

Come precisato anche da Javier Soltero, Vice President e General Manager di Google Workspace, in un blogpost dedicato, Google Workspace riunisce tutte le app per la produttività: Gmail, Calendar, Drive, Documenti, Fogli, Diapositive, Meet, e molte altre. “Questa è la fine dell’"ufficio" come lo conosciamo", ha dichiarato Soltero. “D’ora in avanti i team di lavoro dovranno continuare a crescere senza necessariamente incontrarsi di persona, sfruttare al meglio il proprio tempo per concentrarsi sulle attività di maggiore impatto e relazionarsi con le persone anche attraverso nuove modalità. Google Workspace offre una user experience semplice e completamente integrata, in grado di consentire a chiunque di ottenere i propri successi anche in questa nuova realtà, sia che si lavori dall’ufficio o da casa, sia nell'interazione con i clienti”.

Ecco le principali nuove funzioni offerte da Google Workspace:



• Anteprime collegate in Documenti, Fogli e Presentazioni (disponibili dal 6 ottobre). Consentono agli utenti di visualizzare in anteprima il contenuto di un collegamento senza lasciare il documento originale.

• Smart chips in Documenti, Fogli e Presentazioni (disponibili dal 6 ottobre): quando si menziona qualcuno in un documento, un innovativo popup mostrerà i dettagli fornendo agli utenti informazioni di contesto e suggerendo azioni, come ad esempio la condivisione del documento.

• Creazione di documenti nelle stanze virtuali: nelle prossime settimane, Google Workspace consentirà agli utenti di creare un documento e collaborare in modo dinamico all'interno di una stanza in Chat, senza dover cambiare scheda o strumento.

• Meet picture-in-picture in Documenti, Fogli e Presentazioni: picture-in-picture di Meet approderà a luglio 2020 su Gmail e Chat. Gli utenti potranno così vedere e ascoltare le persone con cui lavorano, mentre collaborano. Nei prossimi mesi, la funzione verrà integrata anche su Documenti, Fogli e Presentazioni.

• Nuove icone per app e strumenti: nelle prossime settimane, gli utenti potranno vedere delle nuove icone a quattro colori per Gmail, Drive, Calendar, Meet e gli strumenti per la creazione di contenuti collaborativi come Documenti, Fogli, Presentazioni.