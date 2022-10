Elon Musk annuncia di voler lanciare X, l'app "di tutto": cosa si sa

Musk e Twitter

L’acquisto di Twitter da parte di Musk dovrebbe quindi essere il primo passo verso un’iniziativa più grande. Bisogna intanto vedere come finirà tra l’imprenditore e il social media. Pochi giorni fa Musk è tornato sui suoi passi e ha proposto di acquistare Twitter al prezzo di 54,20 dollari ad azione, 44 miliardi di dollari in totale. La cifra è la stessa messa sul tavolo lo scorso aprile, prima che la situazione prendesse una piega inaspettata. A luglio, ad accordo già siglato da mesi, il patron di Tesla aveva fatto dietrofront, accusando Twitter di non aver fornito dati veritieri sul numero di account di utenti falsi. Troppi, secondo Musk, per il prezzo pattuito. La compagnia gli aveva subito fatto causa per costringerlo ad andare avanti con l’operazione, sostenendo che la questione dei profili falsi fosse solo un modo per scappare da un accordo per cui aveva perso interesse economico. Musk aveva quindi fatto a sua volta causa al social media. I giudici chiamati a trattare il caso avevano sottolineato come Twitter avesse già in passato ingannato anche le autorità americane sul numero di account falsi. Tuttavia, l’arresto delle operazioni ormai annunciate da mesi avrebbe creato “un danno troppo grande” alla società. Adesso è arrivato il cambio di marcia di Musk, per cui la vittoria in tribunale sembrava allontanarsi.