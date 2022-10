Musk ha svelato “Optimus”, prototipo di robot umanoide

Ideato per "aiutare milioni di persone"

Musk si è servito del robot per attirare l'interesse dei presenti, tra cui molti influencer, sui traguardi raggiunti nel campo dello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale necessarie per migliorare i sistemi di guida autonoma. Lo ha dichiarato lo stesso Musk che ha ammesso di aver organizzato l'AI Day “per convincere alcune delle persone più talentuose del mondo ad unirsi a Tesla e a contribuire a trasformarlo in realtà”. L’annuncio è stato arricchito da dichiarazioni d’intento nobili, infatti il robot è stato pensato per "aiutare milioni di persone" e per contribuire a “un futuro di abbondanza, dove non c’è povertà e le persone possono avere qualunque cosa desiderino in termini di prodotti e servizi”.