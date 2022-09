Evento Apple, oggi la presentazione di iPhone 14 e iPhone 14 Pro

Tutto pronto dal palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino per “Far Out”, l’evento di punta Apple del 2022. Alle 19 ora italiana (le 10 del mattino in California) saranno presentati quattro nuovi modelli di iPhone 14: due base e due Pro, due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici. Complici le scarse vendite il Mini da 5,3 pollici dovrebbe lasciare il mercato.

Le caratteristiche

approfondimento

iPhone SE 4 in uscita nel 2023: sarà simile a un XR aggiornato

Scomparirà il notch (lo spazio nero sul bordo alto dello smartphone dove si trova la camera frontale) a favore di un sistema "pill and hole" ("pillola e forellino") dove la prima, più ovale, dovrebbe ospitare i sensori del Face ID (il riconoscimento facciale) mentre il secondo, più circolare, è per la fotocamera frontale. La memoria Ram dovrebbe salire a 6 Gb anche per i 14 e 14 Plus mentre il Pro Max avrà fino a 2 Tb di memoria interna. I prezzi saranno ritoccati verso l'alto: il modello più costoso supererà infatti i 2.000 dollari. Dal punto di vista estetico, i primi render di iPhone 14 ricalcano le stesse caratteristiche di iPhone 13: design squadrato con bordi tondeggianti e comparto fotografico che sporge dal corpo.