Apple, scoperto problema di sicurezza: rilasciato nuovo aggiornamento

Apple ha scoperto un problema di sicurezza in alcuni suoi dispositivi e per questo ha rilasciato un aggiornamento del software, invitando i suoi utenti a scaricarlo e installarlo. L’azienda ha spiegato che la falla potrebbe essere già stata “attivamente sfruttata da malintenzionati” per prendere da remoto il controllo degli apparecchi. L’allarme riguarda diversi modelli di iPhone, iPad e Mac.

I modelli di iPhone, iPad e Mac da aggiornare

Stando all’avviso pubblicato sul sito di Apple, i dispositivi interessati - e sui quali quindi si dovrebbe fare al più presto l’aggiornamento - sono gli iPhone 6s e i modelli successivi, gli iPad usciti dal 2014 in poi, gli iPod touch di settima generazione, i Mac con macOS Monterey. Per risolvere i problemi di sicurezza, l’azienda consiglia di installare questi aggiornamenti: iOS 15.6.1 per iPhone; iPadOS 15.6.1 per iPad; macOS Monterey 12.5.1 per i computer Mac.