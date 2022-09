Tutto pronto dal palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino per "Far Out", l’evento di punta di Apple nel 2022. Alle 19.00 ora italiana (le 10.00 del mattino in California) la Mela presenterà quattro nuovi modelli di iPhone 14: due base e due Pro, rispettivamente da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Al lancio anche l'Apple Watch 8 mentre, complici le scarse vendite, il modello Mini da 5,3 pollici dovrebbe lasciare il mercato.