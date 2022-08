iPhone SE 4 in uscita nel 2023: sarà simile a un XR aggiornato

In attesa dell'imminente lancio dell'iPhone 14, già circolano le prime indiscrezione sul modello in uscita tra qualche mese. Addio ai cornicioni e spazio a un design più moderno e di maggiori dimensioni. Qualche dubbio sulle fotocamere. Ecco come potrebbe essere

Manca pochissimo alla presentazione del nuovo iPhone 14 e tanta è la curiosità per l'ultimo prodotto di casa Apple e le sue varianti, vale a dire 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. In questa fase di attesa c'è, però, spazio anche per le indiscrezioni riguardanti un altro modello di iPhone che arriverà in un futuro non lontano, probabilmente il prossimo anno, vale a dire il nuovo iPhone SE. Per la nuova versione, secondo i primi rumors circolati tra gli addetti ai lavori, dovremmo attenderci n cambiamento nel design. Addio iPhone 8, dunque, con i suoi cornicioni e il tasto home, e spazio al design dell'Iphone XR.