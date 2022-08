“Rafforziamo la privacy”. Novità in vista per Whatsapp

Tecnologia

Emoji WhatsApp, ecco il significato di tutte le faccine

Il 17 luglio è l'Emoji Day, la giornata dedicata alle emoticon che utilizziamo tutti i giorni nelle nostre chat di WhatsApp. Rappresentano concetti, emozioni, pensieri e servono a far capire meglio il tono di ciò che si sta scrivendo. Ma non sempre è chiarissimo il loro significato. Ecco una piccola mappa per orientarsi e capire cosa rappresentano

Uno degli emoji più classici è quello del sorriso. Ne esistono in diverse sfumature, da quelli come questo, che esprimono soddisfazione, a quelli che sfoggiano i denti in segno di felicità