Whatsapp, in arrivo reazioni-emoji ai messaggi come sui post Facebook

Secondo Meta, la società di Zuckerberg che controlla la stessa app di messaggistica entro sette giorni l'update arriverà sui dispositivi di oltre due miliardi di utenti. Un metodo più rapido per esprimere il proprio gradimento per un messaggio, soprattutto nelle chat di gruppo

Su WhatsApp , la popolare app di messaggistica, arriva una nuova funzionalità. Ora è infatti possibile aggiungere reazioni con i classici emoji direttamente sui messaggi che si ricevono, come accade già per i post su Facebook. Secondo Meta, la società di Zuckerberg che controlla la stessa app Whatsapp oltre a Fb e Instagram, entro sette giorni l'update arriverà sui dispositivi di oltre due miliardi di utenti del servizio di messaggistica.

Emoji direttamente sui messaggi

Per la nuova funzione, preannunciata ad aprile, è stata necessaria una fase di test tecnici. Grazie al nuovo sistema, le emoji saranno indicate direttamente sul singolo messaggio per indicare la reazione dell'utente al suo contenuto. Una funzione particolarmente utile nella affollatissime chat di gruppo, con numerosi messaggi scambiati dagli utenti.