Smartwatch, Louis Vuitton presenta il modello da 3mila euro

Si chiama Tambour Horizon Light Up, ha un display touchscreen amoled da 1,2 pollici e un quadrante caratterizzato da un anello che si illumina con gli iconici simboli floreali della casa di moda. Si tratta della nuova proposta tech di Louis Vuitton presentata al Ces di Las Vegas. Un esclusivo smartwatch di lusso a un prezzo del tutto in linea coi prodotti del brand transalpino: si parte da 3.300 dollari per la versione in acciaio lucidato per salire a 3.600 dollari per quelle “matte black" e “matte brown“.

Sistema operativo proprietario approfondimento Tutto il meglio del CES 2022: ecco le proposte dei Big Secondo quanto raccontato a Le Figaro, Tambour Horizon Light Up è stato progettato per durare nel tempo con una più semplice riparabilità dei componenti. La sua particolarità è nella scelta di puntare su un sistema operativo proprietario invece che su Wear Os di Google e Samsung. Compatibile con i sistemi Android e iPhone, il dispositivo permette la visualizzazione di notifiche per app, le chiamate, la gestione dei messaggi o delle e-mail, mentre all’interno sono presenti dei sensori destinati al rilevamento del battito cardiaco e il pedometro per i passi. Un’opportunità di uso ulteriore riguarda i viaggi, con apposite schermate che permettono di accedere immediatamente quando necessarie alle carte di imbarco, oltre a memorizzare i piani delle nostre vacanze.