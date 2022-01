Tutto il meglio del CES 2022: ecco le proposte dei Big

Dall’impegno per l’ambiente di Samsung al metaverso spiegato da Hyundai, dalle novità per PlayStation di Sony all’evoluzione dello smart working pensata da LG ecco tutto ciò che di più interessante viene presentato in questi giorni alla fiera dell’elettronica più famosa al mondo (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

Nonostante questa edizione del CES, la fiera dell’elettronica mondiale che si tiene ogni anno a Las Vegas, faccia registrare presenze di pubblico e di aziende (soprattutto le più famose) ridotte, sono tante e interessanti le proposte arrivate dai big, da Samsung a Sony, da LG a Hyundai, da Netgear a Garmin (solo per citarne alcune): Idee e prodotti che, come sempre, segneranno i trend tecnologici dell’anno.

Samsung: sostenibilità e elettrodomestici connessi

Samsung è la più grande azienda che ha deciso di non abbandonare la fiera ma, anzi, di puntare tutto sulla presenza fisica, annunciando moltissime novità, sia hardware che software. Durante il keynote di apertura Samsung ha svelato la sua visione “Together for tomorrow”, che “punta a incoraggiare il cambiamento positivo e stimolare la collaborazione nel rispondere ai problemi più urgenti del pianeta”: una visione tutta rivolta alla sostenibilità e a una minore impronta ambientale. Va proprio in questo senso l'interessante telecomando Solar One Remote che si ricarica sia con la luce del sole che - novità - con le onde radio emesse dai router Wi-Fi di casa eliminando dunque l’uso delle batterie. Tra gli altri prodotti degni di nota The Freestyle, proiettore leggero e portatile che garantisce un’esperienza cinematografica audio-video ovunque ci si trovi, e Odyssey Ark, monitor gaming curvo che offre uno straordinario livello di immersione. Aggiornate le opzioni di personalizzazione della linea di elettrodomestici Bespoke mentre sono state presentate nuove funzionalità di connessione, sempre più intelligenti, tra gli elettrodomestici della smart home. Si aggiornano le Smart TV, sia dal punto di vista della qualità di visione che da quello dell’arredo: nascono, infatti, le nuove versioni dei televisori The Frame (quelli, per intenderci, che si appendono alla parete e sembrano un quadro), dell’iconico The Serif e di The Sero, la tv con schermo motorizzato in grado di ruotare di 90 gradi in base al contenuto che stiamo visualizzando. Tra le tante innovazioni tecnologiche ecco i MicroLED: si tratta di un display televisivo d’avanguardia che offre una qualità d’immagine ancora maggiore grazie a 25 milioni di led in scala micrometrica che producono singolarmente luce e colore. Si aggiorna anche la piattaforma Smart Hub, che si occupa di proporre e curare contenuti basati sulle preferenze degli utenti, grazie all'introduzione di Gaming Hub, un centro di controllo del gaming ora compatibile anche con le piattaforme streaming Stadia e GeForce Now. Atteso da moltissimi utenti arriva, infine, il nuovo smartphone, Galaxy S21 FE: rispetto all’S21 tradizionale costa un po’ meno e ha delle funzioni aggiornate.

Sony: tv e novità PlayStation

Tanti i lanci anche del gigante giapponese dell’elettronica Sony, che punta moltissimo come sempre sull’audio-video. A cominciare dai nuovi televisori Bravia XR: grazie a una tecnologia proprietaria, XR Backlight Master Drive controlla con precisione il sistema di retroilluminazione a Mini LED garantendo ottimi livelli di luminosità, con neri più profondi e punti luminosi più intensi. Migliorate anche le tecnologie audio, in grado di far combaciare con precisione la posizione del suono con le immagini sullo schermo. Tra le novità di Sony anche un nuovo prototipo di veicolo elettrico, Vision-S, e l’annuncio della creazione di una nuova filiale, chiamata Sony Mobility, attraverso cui “esplorare la possibilità di investire nel mercato dei veicoli elettrici”. Infine, Sony ha annunciato PlayStation Productions, collaborazione tra Sony Pictures Entertainment e Sony Interactive Entertainment per produrre film e serie tv basati su IP PlayStation e il sistema di realtà virtuale di prossima generazione PlayStation VR2 insieme ai nuovi controller che regaleranno una sensazione di immersione ancora maggiore nel mondo dei videogiochi.

LG: elettrodomestici aggiornabili e il futuro dello smart working

La sudcoreana LG porta come sempre al CES tantissime novità sotto il motto di “The Better Life You Deserve”, con l’obiettivo di migliorare ogni aspetto della vita quotidiana attraverso l’innovazione tecnologica e il design. Protagonisti delle novità LG sono gli elettrodomestici “aggiornabili”, che grazie alla piattaforma proprietaria ThinQ si possono arricchire di funzionalità avanzate, soluzioni di intrattenimento sempre più personalizzate e cucite attorno agli spettatori grazie a sistemi operativi e a schermi (come il tv LG OLED evo Gallery Edition) che uniscono la qualità dell’immagine alla luminosità e a un form factor elegante. LG StandbyME, invece, è un televisore trasportabile e senza fili che può muoversi con facilità all’interno della casa. LG punta molto anche sugli elettrodomestici, con soluzioni integrate per la purificazione dell'aria, il raffrescamento e il riscaldamento, e sull’utilizzo di imballaggi e materiali riciclati. Molto interessante anche il concept LG OMNIPOD: una sorta di estensione su strada del proprio ambiente domestico, uno sguardo su come potrebbe essere vivere in un futuro in cui lavorare da remoto non significa necessariamente lavorare da casa.

Il futuro secondo Hyundai

La giapponese Hyundai porta al CES 2022 il futuro della robotica e del metaverso sotto il concetto di “Expanding Human Reach”: per Hyundai, ci spiegano, robotica e mobilità insieme guideranno il progresso per l’umanità, a partire dall’ecosistema MoT (Mobility of Things) in cui anche gli oggetti normalmente inanimati saranno dotati di mobilità, proprio sfruttando la tecnologia robotica dell’azienda, che ha acquisito l’innovatore Boston Dynamics. In futuro, secondo Hyundai, nel metaverso - destinato a diventare uno spazio quotidiano di vita per le persone - sarà possibile utilizzare i robot come mezzo per connettere mondo reale e mondo virtuale, permettendo alle persone di cambiare e trasformare gli oggetti del mondo reale.