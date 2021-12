Cybersicurezza, registrata una grave vulnerabilità: ecco cosa sappiamo

6/12 ©Ansa

I primi segnali di sfruttamento di Log4shell sembrano essere apparsi su Minecraft, gioco online molto popolare tra i ragazzi e di proprietà di Microsoft. Log4j 2 è una libreria per il logging - basata su Java - ampiamente utilizzata nello sviluppo di sistemi aziendali. È inclusa in vari software e spesso direttamente integrata in importanti applicazioni. Per questo motivo la portata dell'impatto è potenzialmente estesa a migliaia tra prodotti e dispositivi