Spotify Wrapped 2021: come vedere le tue canzoni e artisti dell'anno

È una funzione della piattaforma di streaming per la musica che permette una volta all’anno, ogni dicembre, di vedere tutti i dati relativi all’ascolto dei precedenti 12 mesi. Per poter accedere a queste informazioni è necessario essere utenti. Quest’anno ci sono anche molte nuove funzionalità: ecco come scoprirle

Torna su Spotify l’appuntamento più atteso dell’anno dagli amanti della piattaforma di musica streaming. Anche quest’anno, da oggi 1° dicembre, è disponibile visionare il “Wrapped”, le classifiche grazie alle quali è possibile scoprire gli artisti, i brani, i dischi e i podcast più seguiti durante l'anno che sta per concludersi. Per gli utenti della piattaforma sarà anche possibile vivere l’esperienza personalizzata del Wrapped, che quest’anno contiene molte nuove funzionalità. Ecco come funziona ( SCOPRI LE CLASSIFICHE DI SPOTIFY WRAPPED ITALIA 2021 ).

Come funziona

Dopo aver effettuato il login dell’app Spotify, nella home della piattaforma apparirà il banner “Il tuo Wrapped 2021 è qui”. Se non appare in home, un altro modo per visualizzare il proprio anno in musica è andare sulla funzione “Cerca” e cliccare su "Scopri cosa hai ascoltato nel 2021”. Dopo aver selezionato il Wrapped, partiranno delle schermate riassuntive che ripercorreranno tutto l’anno. Ci saranno le 5 canzoni ascoltate di più in questi 12 mesi, la classifica degli artisti preferiti, i nuovi artisti rispetto al 2020 e i nuovi generi.