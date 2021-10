Oggi esce Windows 11, ma in molti non lo riceveranno. Ecco perché

Inizia oggi la distribuzione graduale dell'aggiornamento, ma non tutti i computer potranno essere aggiornati se non rispettano determinate caratteristiche

La novità arriva nel silenzio, o quasi. Da oggi, 5 ottobre, è disponibile Windows 11. Avrà una nuova interfaccia grafica stile Mac, compatibilità con le app Android e una vocazione verso lo smartworking. Nessun proclama e nessun costo per questo aggiornamento gratuito, che però non sarà per tutti i dispositivi.