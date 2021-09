Samsung Galaxy Tab A8 2021, i dettagli svelati dai leakers

Il leaker Steve Hemmerstoffer e il sito indiano 91mobiles rivelano le prime indiscrezioni sul nuovo tablet coreano. Pensato per la fascia di prezzo medio-bassa, potrebbe essere in vendita entro la fine dell'anno

Le specifiche tecniche

Le prime immagini sono solo dei rendering, ma mostrano ad alta qualità il design del Tab A8. Pubblicate sul suo sito personale dal leaker Steve Hemmerstoffer, sono state riprese anche da 91mobiles: il sito indiano specializzato in anticipazioni nel mondo della tecnologia. Secondo il leaker, Samsung avrebbe progettato per il suo nuovo tablet uno schermo da 10.5 pollici, leggermente più grande del suo predecessore (il Tab A7), con una risoluzione in Full Hd 1920x1200. L’audio potrebbe essere uno dei suoi punti di forza: sarebbero infatti previsti quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e il classico ingresso jack da 3.5mm per le cuffie. Monterà un chipset Octa-Core Unisoc Tiger T618 e sarà disponibile con 3 configurazioni di memoria interna diverse: 3GB di Ram e 32GB Rom, 4GB e 64GB, 4GB e 128GB. Le fotocamere non dovrebbero essere niente di speciale: l’anteriore da 5Mp (che permetterà lo sblocco con riconoscimento facciale) e la posteriore da 8Mp. La batteria, infine, dovrebbe supportare la ricarica rapida.