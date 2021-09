Galaxy Z Flip3, la prova del pieghevole glamour di Samsung

Abbiamo testato il nuovo smartphone “a conchiglia” che si caratterizza, da chiuso, per avere una forma rettangolare e un display esterno su cui poter vedere al volo le notifiche. Da aperto ci è sembrato molto solido e l’interruzione a metà schermo quasi non si nota

Utilizzando il nuovo Galaxy Z Flip3 di Samsung (presentato durante l’evento agostano Galaxy Unpacked) per lavoro e per svago in vacanza la prima cosa che salta all’occhio è che è uno smartphone che si fa notare, che attira la curiosità dei nostri interlocutori (ad esempio quando - così come si faceva una volta - apriamo il telefono per rispondere e lo chiudiamo per concludere una chiamata): questo perché ha una forma quadrata e dei colori molto particolari che ne fanno certamente uno smartphone di grande stile. È leggero, da aperto sottilissimo e nelle nostre prove ci è sembrato molto solido (anche se ovviamente va trattato con delicatezza), con un software veloce e un buon comparto fotografico.

Lo schermo pieghevole e il display esterno



Il sistema di apertura e chiusura è garantito da Samsung per circa 200mila cicli. Dopo un utilizzo di diverse settimane possiamo confermare che lo smartphone è molto solido e che, grazie alla tecnologia Hideaway Hinge, resta fermo in qualsiasi posizione, indipendentemente dall’angolo di apertura. Spiegano dalla casa sudcoreana che la tecnologia “Sweeper” migliorata a setole corte aiuta a respingere polvere e altre particelle dal meccanismo di apertura e chiusura. Il dispositivo è realizzato con uno speciale alluminio (Armor Alluminium) che insieme al Corning Gorilla Glass Victus garantisce protezione da graffi e cadute accidentali. Lo schermo ha una pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato e che lo rende più resistente delle precedenti versioni: un lato negativo che riscontriamo, rispetto a tanti altri smartphone, è che lo schermo cattura molte più impronte e che, dopo che abbiamo tenuto il telefono in tasca, spesso aprendolo ai bordi si raccoglie un po’ di polvere. Per la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli, infine, ci spiegano da Samsung, arriva la certificazione di resistenza all’acqua IPX8: questo vuol dire, ad esempio, che il telefono non dovrebbe subire danni se si bagna sotto la pioggia oppure se versiamo dell’acqua sul tavolo; Samsung raccomanda comunque di non usare lo smartphone in spiaggia o in piscina, doccia, spa, sauna né durante sport acquatici.

Le caratteristiche principali



Galaxy Z Flip3 da aperto sembra uno smartphone praticamente normale, con l’interruzione a metà schermo che si fa notare davvero poco (si nota di più se visualizziamo immagini chiare). All'interno troviamo uno schermo principale Infinity Flex da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sul pulsante di accensione troviamo il lettore di impronte digitali, la batteria da 3.300 mAh permette di avere carica per oltre un giorno, il processore è uno SnapDragon 888 mentre la memoria Ram è da 8 gigabyte. Molto ben ottimizzato il sistema operativo One UI di Samsung basato su Android 11: tra le caratteristiche più interessanti la modalità Flex: quando Z Flip 3 è parzialmente piegato è possibile dividere lo schermo a metà, visualizzando (ad esempio) nella parte alta un video e in quella bassa i controlli come la luminosità o il volume.