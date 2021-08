Samsung punta tutto sui pieghevoli: ecco Z Fold3 e Z Flip3

Galaxy Z Fold3 5G

Il nuovo Galaxy Z Fold3 5G è uno smartphone pieghevole ideale per il multitasking e per chi usa molto lo smartphone per lavoro e in mobilità. La sua potenzialità è certamente il doppio schermo: quello esterno, il “cover screen” da 6,2 pollici, che permette di compiere praticamente tutte le operazioni in velocità senza aprire il telefono; e quello interno: un “infinity flex display” senza interruzioni da 7,6 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una tecnologia che lo rende molto luminoso. La novità più interessante è l’introduzione della under screen camera: la fotocamera frontale per la prima volta su un Samsung è stata inserita sotto i pixel dello schermo, che si spengono e diventano trasparenti quando la fotocamera è in uso e si riaccendono quando non viene usata, offrendo uno schermo senza alcuna interruzione. Arriva anche il supporto al pennino (per la prima volta compatibile con un display pieghevole), lo stesso tanto apprezzato dagli utilizzatori del Note, che permette di scrivere, prendere appunti, firmare documenti, evidenziarli. Gli utenti potranno scegliere tra la S Pen Pro - che si può usare anche con altri device - e la S Pen Fold Edition, appositamente creata per il Fold3. Tra le altre caratteristiche, è stata migliorata la funzionalità di multitasking con un’utile taskbar laterale che permette, come se ci trovassimo di fronte a un tradizionale sistema operativo desktop, di passare al volo da un’applicazione all’altra; migliorate e facilitate anche le gesture per affiancare più app insieme e lavorare con più programmi contemporaneamente. Samsung Galaxy Z Fold3 5G arriva in tre colori (Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Green) e due tagli di memoria (12 gigabyte di ram e 256 di archiviazione e 12 gigabyte di ram e 512 di archiviazione) a un prezzo di listino di partenza di 1.849 euro. Presente una promozione di lancio che offre, tra le altre cose, anche la cover e la S Pen.