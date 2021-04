Samsung, ecco i nuovi pc ultra-portatili della linea Galaxy Book

Tre i modelli principali: Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro e Galaxy Book. Si distinguono per essere leggeri e resistenti agli shock e per l’integrazione con gli altri prodotti della linea Galaxy Condividi:

Samsung aggiorna tutta la sua linea di laptop e presenta tre nuovi modelli dedicati a chi lavora in mobilità, a chi ha bisogno di una batteria di lunga durata, performance elevate, prodotti ultra-portatili. Le novità del 2021 comprendono i nuovi Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro e Galaxy Book. La serie Galaxy Book Pro

Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 sono la nuova generazione di laptop che unisce, spiegano da Samsung, la potenza di un pc con il “dna mobile” degli smartphone Samsung, e sono stati progettati per massimizzare la produttività, per l’intrattenimento e la creatività. Tra le caratteristiche principali troviamo un display AMOLED, la connettività 5G e un design ultra-compatto. Si tratta di laptop che si integrano nell’ecosistema Samsung Galaxy e che sono in grado di “dialogare” con gli smartphone ma anche con gli altri gadget della serie e quelli della casa connessa. Un approccio, quello al pc ultraportatile, definito nuovo da Samsung, che ha abbracciato una più ampia collaborazione con partner come Microsoft e Intel. Tanto che la linea ha ricevuto la certificazione Intel Evo: questo significa - ne avevamo già parlato per altri pc che abbiamo recensito - che si distinguono per una gestione dell’energia bilanciata, una batteria di lunga durata, un buon comparto grafico e di connettività.

Samsung Galaxy Book Pro 360

Galay Book Pro 360 e Galaxy Book Pro nel dettaglio NOW Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia Caratteristiche simili ma non identiche per i due prodotti principali presentati questa primavera. A bordo troviamo una batteria migliorata con una ricarica più veloce, da 65W, con l’adattatore USB-C. Lo schermo è un Super AMOLED con colori che si annunciano naturali e brillanti e un’illuminazione che non dà fastidio agli occhi. Gli altoparlanti sono, come sempre, progettati da AKG con tecnologia Dolby Atmos. Presente il nuovissimo processore Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe. Tra le novità anche una tastiera ridisegnata con meccanismo a forbice per aumentare il comfort di scrittura, un touchpad più grande e preciso e una modalità Studio ideale per le videochiamate che attiva una cancellazione intelligente dei rumori di fondo. E poi c’è una nuova S Pen, che diventa un po’ più fine, ed è venduta insieme al pc. Con la penna, come sempre, sarà possibile disegnare, prendere appunti, firmare documenti. I pc, infine, sono rivestiti di alluminio, che li rende durevoli nel tempo e resistenti agli shock. Caratteristiche tecniche, disponibilità e prezzi in Italia Galaxy Book Pro 360 è venduto con schermo da 13,3 e 15,6 pollici AMOLED in due colorazioni (Mystic Silver e Mystic Navy). Il modello da 13 pollici con processore Intel i5, 8 gigabyte di ram, 512 gigabyte di spazio di archiviazione ha un prezzo di listino di 1.399 euro; il modello da 15 pollici con processore i7, 16 gigabyte di ram e 512 gigabyte di hard-disk ha un prezzo di listino di 1.699 euro. Il modello con connessione 5G sarà disponibile nel nostro paese ad agosto. In Italia Galaxy Book Pro è venduto invece in due colorazioni (Mystic Blue e Mystic Silver) con schermo da 13,3 pollici, processore i5, 8 gigabyte di ram e 256 di spazio di archiviazione a un prezzo di listino di 1.159 euro: un modello che è anche “campione di leggerezza”: pesa infatti 870 grammi.

Samsung Galaxy Book