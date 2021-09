Facebook, svelati gli occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban

Alcune anticipazioni

vedi anche

MP02 di Punkt, il telefono per disintossicarsi dagli smartphone

Non è passato molto dall’annuncio del lancio ufficiale che su Twitter sono già comparse alcune immagini. Evan Blass, noto “phone leaker”, ha pubblicato alcune foto che rappresenterebbero i 4 diversi modelli di occhiali che verranno messi in vendita. Si tratta di classiche montature stile Ray-Ban con delle piccole aggiunte: due fotocamere integrate direttamente nella montatura e un pulsante appena visibile sulla stanghetta destra. L’unica cosa certa è che non ci saranno degli schermi AR (realtà aumentata). Non ancora, almeno, perché come dichiarato da Facebook questo modello fa parte del "viaggio dell'azienda verso gli occhiali per la realtà aumentata in futuro". Nelle scorse ore, lo stesso Zuckerberg ha caricato alcuni video sui suoi profili social catturati proprio dai nuovi occhiali.