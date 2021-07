Norvegia, influencer obbligati per legge a segnalare il fotoritocco

La nuova normativa

La nuova normativa riguarderà qualsiasi alterazione che influisca sull’aspetto delle dimensioni del corpo, della forma o della pelle, compreso anche l’uso di semplici filtri di Instagram. La legge entrerà in vigore dall'estate 2022 e, in una prima fase, riguarderà solo i post con contenuti pubblicitari. Chi non apporrà il logo alle foto modificate dovrà pagare multe salatissime. Dovranno essere esplicitate anche le modifiche: uso di filtri che alterano l'immagine, riduzione di misure, modifiche al colore o alla forma della pelle. Non servirà, invece, esplicitare l'uso di filtri sui paesaggi.