Caro Corpo, Over 50: la rivincita delle influencer contro l’ageismo

In principio fu Madonna. In occasione dei suoi 60 anni su Twitter aveva scritto: “Le persone hanno sempre cercato di zittirmi per una ragione o per l'altra. Non sono abbastanza carina, non canto abbastanza bene, non ho abbastanza talento. Ora non sono abbastanza giovane. Mi sto scontrando con l'ageismo, mi puniscono per aver compiuto sessant'anni”. Poi arrivarono l’attrice Kristin Scott Thomas, 60 anni, che confessò di sentirsi trasparente sul tappeto rosso. Anche Nicole Kidman ritirando un premio per la sua interpretazione di Celeste Wright in Big Little Lies attaccò l’ageismo. Fino ad arrivare in Italia pochi giorni fa quando Stefania Orlando ha pubblicato una storia su Instagram con la domanda: “c’è un limite d’età per noi donne per apparire seducenti?”