Beatrice Valli contro la smania di mostrarsi in forma dopo il parto

Beatrice Valli, le sue parole

Beatrice Valli posta il corpo post-gravidanza: "Non modifico nulla"

Dopo la nascita della sua terza figlia, Azzurra, Beatrice Valli è tornata a fare sport. Con calma, senza fretta, godendosi anche il suo corpo morbido post gravidanza e inviando spesso ai suoi follower messaggi di body positivity. “Il motivo per cui mi alleno non è tanto la forma fisica, che è una conseguenza dell’attività in palestra, ma per il benessere psico-fisico” ha raccontato a Vanity Fair. “Muovermi mi piace, mi stimola, mi mette di buon umore e poi ovviamente vedere che il mio fisico reagisce positivamente tonificandosi è una fantastica conseguenza dell’allenamento. Mi piace lo sport a 360 gradi, faccio cardio per bruciare gli stravizi a tavola, pilates per rilassarmi e boxe per scaricare la tensione”. Non sono mancate le battaglie contro gli haters e contro i commenti cattivi, ai quali Beatrice ha sempre reagito diventando una delle paladine social contro il body shaming. “Quelli che mi feriscono di più sono sulla mia famiglia e sui miei figli o quando le persone senza sapere si permettono di giudicare il mio modo di essere mamma. Quando invece fanno dei commenti sgradevoli su me e sugli effetti che mi hanno lasciato le 3 gravidanze non mi toccano, la mia famiglia è quanto di più bello potessi desiderare. Mi preoccupa a volte la ferocia di questi commenti e l’effetto che possano avere su persone più fragili che li leggono".