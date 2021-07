Doodle per Ludwing Guttmann, inventore della Paralimpiadi

Nei primi giochi del 1948 ci furono solo sedici partecipanti, quattordici uomini e due donne, che gareggiarono nel cortile dell’ospedale in sport come il tiro con l’arco

Google dedica un doodle al dottor Ludwing Guttmann, inventore della Paralimpiadi. Ebreo ortodosso, il neurochirurgo tedesco perse il padre e la sorella in un campo di concentramento. Intorno alla fine degli anni Trenta Guttmann riuscì a fuggire dalla Germania nazista di Hitler e raggiunse il Regno Unito dove ricevette un visto per rifugiati e una borsa di studio per stabilirsi con moglie e figli a Oxford e continuare le sue ricerche sulle lesioni del midollo spinale.

Il De Coubertin dei disabili

Nei primi giochi del 1948 ci furono solo sedici partecipanti, quattordici uomini e due donne, che gareggiarono nel cortile dell’ospedale in sport come il tiro con l’arco. Quattro anni dopo, nel 1952, i giochi divennero internazionali. I suoi pazienti chiamavano il dottor Guttmann “Poppa”, per la sua aria da capitano; in seguito gli fu affibbiato un soprannome scelto da Papa Giovanni: “Il De Coubertin dei disabili”.