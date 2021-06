Google dedica il Doodle a Krzysztof Kieslowski, regista polacco

Il suo lavoro più famoso è la trilogia Tre colori. Per Film rosso ha ricevuto nel 1995 due candidature al Premio Oscar, come miglior regista e miglior sceneggiatura originale

Nato a Varsavia il 27 giugno 1941, Krzysztof Kieslowski è considerato uno dei più grandi registi della storia del cinema. Ha esordito con alcuni documentari d'ispirazione sociale con i quali intendeva testimoniare la vita dei lavoratori polacchi. Il suo lavoro più famoso è la trilogia Tre colori. Per Film rosso ha ricevuto nel 1995 due candidature al Premio Oscar, come miglior regista e miglior sceneggiatura originale. L’anno successivo, il 13 marzo 1996, si è spento sempre nella sua Varsavia. Il suo cinema è caratterizzato dall'assenza di effetti speciali o spettacolari, dai dialoghi scarni e da sceneggiature che concentrano laceranti dilemmi etici ed esistenziali. Il grande regista Stanley Kubrick nutriva per lui una sincera ammirazione.