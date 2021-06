Maranello ha svelato il nuovo modello a 2 posti a motore centrale-posteriore. Un propulsore termico da 663 cavalli e uno elettrico, da 167, per un totale di 830 cavalli. Motore V6, il primo 6 cilindri della storia per una vettura stradale Ferrari. Il sistema ibrido plug-in della 296GTB le garantisce 25 km di autonomia full-electric. 2,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Disponibile anche in Assetto Fiorano per chi vuole incrementarne le prestazioni. Arriverà nel primo quadrimestre 2022, prezzo 296mila euro