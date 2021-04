Nuova Ferrari Portofino M, la spider Gt della Casa di Maranello

Design, piacere di guida e comfort di bordo. Le caratteristiche della Ferrari Portofino si evolvono in questo modello: la “M” di “modificata” ne definisce le novità tecniche orientate alle prestazioni. La spider 2+ del Cavallino Rampante ha il cambio a doppia frizione e otto rapporti e il manettino a cinque posizioni, novità assoluta per le Gran Turismo aperte della Casa di Maranello. La versatilità è uno dei punti di forza di questo spider che si trasforma in soli 14 secondi in una coupé 2+2. Il suo motore fa parte della famiglia di V8 turbo vincitrice del premio International Engine of the Year per quattro anni consecutivi e trasmette sensazioni di guida che sono quelle di un coupé sportivo che pennella ogni curva e riparte con grinta. È in grado di erogare 620 cv, venti in più rispetto alla Ferrari Portofino, che la spinge ad oltre 320 km/h con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,45 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 9,8 secondi.