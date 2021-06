Europei 2020, Google dedica il doodle di oggi al torneo Uefa

Il motore di ricerca celebra il calcio d’inizio della competizione. Le 51 partite saranno in diretta su Sky Sport, 24 in esclusiva. Italia in campo alle 21 contro la Turchia all’Olimpico di Roma per la gara inaugurale

Google dedica il doodle di oggi, venerdì 11 giugno, agli Europei 2020, nel giorno di inizio del torneo, rinviato lo scorso anno a causa della pandemia da Covid-19. Cliccando sul doodle, si vedono gli orari delle partite e le domande più frequenti degli utenti di Internet in merito. Giornata importante per l’Italia, in campo all’Olimpico di Roma per la gara inaugurale contro la Turchia. Il torneo della Uefa, che ha deciso di mantenere come nome ufficiale quello dell’anno scorso, si concluderà l’11 luglio con la finale di Wembley a Londra. È il primo Europeo itinerante nella storia, ideato per celebrare i 60 anni dalla prima edizione (QUALI PAESI HANNO VINTO PIÙ TORNEI). Tornerà anche il pubblico sulle tribune. Ogni Paese ha deciso quanti tifosi ospitare. Per l’Italia, l’Olimpico aprirà al 25% della propria capienza. Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 51 partite del Campionato, di cui 24 in esclusiva. I match saranno anche in streaming su NOW.