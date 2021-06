Festa della Repubblica, il Doodle di Google oggi celebra il 2 giugno

La storia

approfondimento

foto

La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1947, mentre nel 1948 si svolse la prima parata in via dei Fori Imperiali a Roma. Da allora il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale nel 1949. Nella giornata del 2 e la mattina del 3 giugno 1946 ebbe dunque luogo il referendum per scegliere fra monarchia o repubblica. I voti validi in favore della soluzione repubblicana furono circa due milioni in più di quelli per la monarchia.

Nella Capitale

Ogni anno si svolge a Roma la consueta cerimonia all'altare della Patria davanti al monumento del milite ignoto. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro (FOTOGALLERY). Ma per il secondo anno non si è svolta la tradizionale parata, a causa del Covid (LIVEBLOG). "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione": così l’articolo 1 fissa in modo solenne il risultato del referendum del 2 giugno 1946 e il nostro Paese diventa a tutti gli effetti uno Stato democratico.