Canale di Suez bloccato dalla Ever Given diventa un videogioco

Lo stop al traffico nel canale di Suez dopo che la nave Ever Given si è incagliata il 23 marzo scorso ha scatenato l’ironia online, con centinaia di meme sul gigantesco portacontainer e sul piccolo bulldozer che tentava di liberarlo. Da ultimo, si è aggiunto addirittura un piccolo videogioco: “ Suez Canal Bulldozer ”, pubblicato su Itch.io e realizzato dal designer Eric Wilder, permette di mettersi nei panni del bulldozer che prova a disincagliare la Ever Given.

L’omaggio allo storico gioco dei Pokemon

Il micro browser game non permette di vincere. Infatti, non importa quanto si tenterà di muovere il bulldozer avanti e indietro, il risultato rimarrà identico: il macigno che blocca le 230mila tonnellate del cargo non si sposterà. Ogni tentativo viene ripagato con il messaggio "It's Super Stuck”, “È super bloccato”. La grafica vintage del gioco omaggia palesemente i leggendari giochi per il Gameboy di Pokemon Rosso e Blu. E anche la frase "It's Super Stuck” non è altro che una versione riadattata e opposta a "It's Super Effective"/"È Superefficace”, famosa frase del celebre videogame.