Twitter pensa a Super Follows, abbonamento a contenuti speciali

Un servizio in abbonamento in cui gli utenti paghino contenuti speciali postati da account di alto profilo. È l’idea a cui sta lavorando Twitter, il social network fondato da Jack Dorsey. La piattaforma ha annunciato il potenziale nuovo servizio 'Super Follows' durante l'incontro annuale con gli investitori, in cui ha spiegato che punta a 315 milioni di utenti entro il 2023.