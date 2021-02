Twitter, Trump rimosso per sempre dal social network

Lo afferma il chief financial officer del social Ned Segal in un'intervista a Cnbc rispondendo a una domanda sull’ex presidente

Gli "stop sono permanenti": quando "si è rimossi dalla piattaforma si è rimossi a prescindere" dalla carica, ovvero "se si è un commentatore, un direttore finanziario, un attuale o un ex funzionario pubblico". Lo afferma il chief financial officer di Twitter Ned Segal in un'intervista a Cnbc rispondendo a una domanda su Donald Trump.

È la sanzione più dura prevista dal social

approfondimento

Trump presidente a marzo, l'ultima follia di QAnon

La risposta implica che anche nel caso in cui Trump dovesse ricandidarsi non avrebbe accesso al suo account. La sospensione permanente decisa dal social in gennaio è la 'sanzione' più dura prevista da Twitter, che non si può aggirare, come spiegato nell'help center di Twitter.