Trump presidente a marzo, l'ultima follia di QAnon

Donald Trump giurerà come presidente degli Stati Uniti il 4 marzo prossimo. Non è vero ma ci credono i non pochi fedelissimi delle teorie di QAnon. Dopo l’insediamento di Biden il movimento cospirazionista ha sbandato notevolmente, e molti seguaci hanno iniziato ad avanzare dubbi sulla fondatezza delle teorie del gruppo. I fedeli più ortodossi, però, non vacillano, e chiedono di aspettare. Ma aspettare cosa? E perché?

Il District of Columbia Act

Al centro delle nuove speculazioni c’è il District of Columbia Organic Act del 1871, provvedimento in cui si utilizza il termine corporation. Fu quella legge, dicono gli anons, a trasformare gli Stati Uniti in una corporation. La teoria si basa su un equivoco: nella legge, che rese coincidenti la Città di Washington e il Distretto di Columbia, il termine corporation è inteso in senso lato, come sinonimo di comunità organizzata in grado di agire come un tutto unico (il District of Columbia, appunto), e non nel senso stretto di società economica.

Trump 19esimo presidente

Gli equivoci, però, sono il principale nutrimento dei cospirazionisti. Al nostro governo-corporation non siamo tenuti a obbedire, dicono, ecco perché Trump giurerà come 19esimo presidente: il 18esimo, infatti, fu proprio quell’Ulysses Grant sotto il cui mandato fu varato il District of Columbia Organic Act. Secondo gli anons Trump giurerà il 4 marzo, come facevano i presidenti prima del 1933, anno in cui il ventesimo emendamento anticipò la data dell’insediamento al 20 gennaio.