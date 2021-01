Stati Uniti, allerta terrorismo per estremisti antigovernativi

L'amministrazione statunitense ha emesso un’allerta terrorismo per possibili azioni violente di gruppi estremisti e antigovernativi, che non accettano l'insediamento di Joe Biden. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale non fa riferimento a minacce specifiche ma sottolinea un deterioramento del clima in tutto il Paese, destinato a persistere nelle prossime settimane.

Estremisti violenti, motivati ideologicamente potrebbero attaccare, nuovamente, il Paese: sulla base di questo rischio, molto concreto, il Department of Homeland Security ha emesso un allarme da diffondere in tutto il Paese. Questi estremisti potrebbero agire proprio perché non accettano l'insediamento di Joe Biden a 46mo Presidente americano.

L'aspetto da sottolineare in merito a questo avvertimento è che mai, prima di oggi, il DHS aveva pubblicato qualcosa che riguardasse la sicurezza del Paese minata da terrorismo interno. Solitamente gli allarmi sono generati da governi stranieri o gruppi radicali, non estremisti nazionali.

Nessuna minaccia specifica al momento, ma il Paese è in allerta

Allo stato attuale, non ci sono segnalazioni specifiche di dove e come potrebbero agire questi gruppi di terroristi antigovernativi. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale, però, nel comunicato diramato, ha sottolineato che potrebbero continuare a incitare la violenza.

Questo il testo integrale del comunicato stampa:



DHS does not have any information to indicate a specific, credible plot; however, violent riots have continued in recent days and we remain concerned that individuals frustrated with the exercise of governmental authority and the presidential transition, as well as other perceived grievances and ideological causes fueled by false narratives, could continue to mobilize a broad range of ideologically-motivated actors to incite or commit violence